Schwere russische Raketenangriffe auf die Ukraine

Russland hat am Donnerstag die Ukraine massiv mit Raketen beschossen. Am Mittwoch hatten die USA und Deutschland erklärt, dass sie der Ukraine moderne westliche Kampfpanzer zu liefern. Die russische Angriffe sind offenbar eine Reaktion darauf. Die Raketenangriffe begannen während des morgendlichen Berufsverkehrs. In der gesamten Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst.