Mutmaßlicher Schütze nach Bluttat in Kalifornien tot

In Kalifornien in den USA ist es am Wochenende wieder zu einem Angriff mit einer Schusswaffe gekommen. 10 Menschen sind dabei getötet worden. 10 weitere wurden verletzt. Die Tat ereignete sich am Samstagabend am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest. Der Täter eröffnete das Feuer auf die Feiernden. Am Sonntag fand die Polizei nach stundenlanger Suche den mutmaßlichen Schützen tot in seinem Lieferwagen.