Balkon-Kraftwerke auch im Wiener Gemeindebau erlaubt

In den Wiener Gemeindebauten kann man nun unter bestimmten Vorgaben kleine Photovoltaik-Anlagen installieren. Damit kann man dann selbst Strom erzeugen und spart so Stromkosten. Die Anlagen sind so klein, dass man sie auch schon auf dem Balkon installieren kann. Deswegen nennt man sie auch Balkon-Kraftwerke.