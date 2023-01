Nehammer fordert von EU Geld für Grenzschutz in Bulgarien

Am Montag ist Bundeskanzler Karl Nehammer an die bulgarisch-türkische Grenze geflogen. Er besichtigte dort einen großen Grenzzaun, der Flüchtlinge abhalten soll, in die EU zu kommen. Er forderte 2 Milliarden Euro Unterstützung von der EU-Kommission für den bulgarischen Grenzschutz. Außerdem forderte er neue EU-Gesetze wie zum Beispiel eine Zurückweisungs-Richtlinie.