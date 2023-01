Bei den Damen hat die Österreicherin Julia Grabher gespielt. Sie hat 2:6 und 3:6 gegen Anett Kontaveit aus Estland verloren und ist damit auch ausgeschieden.

Australian Open

Die Australian Open sind eines der 4 größten Tennis-Turniere der Welt. Die größten Tennis-Turniere der Welt werden auch Grand Slam-Turniere genannt. Dazu gehören neben dem Australian Open auch die Turniere in Paris, in Wimbledon in London und in New York in Amerika.