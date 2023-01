24 Jahre alter Mann wurde in Wien erstochen

In Wien ist am Dienstag am Abend ein 24 Jahre alter Mann auf der Straße erstochen worden. Der Täter konnte flüchten. Eine Autofahrerin sah den Mann auf der Straße liegen und rief die Polizei. Der Mann war schwer verletzt. Er hatte 2 Stichwunden in der Brust. Die Rettung stellte kurz danach den Tod des Mannes fest. Die Polizei ermittelt nun.