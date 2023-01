Noch keine Entwarnung bei der Grippewelle

Die Grippewelle hat in dieser Saison früher begonnen als sonst. Bereits im Dezember erreichte sie ihren Höhepunkt. Nach dem Jahreswechsel im Jänner gibt es aber noch keine Entwarnung. Die Grippewelle ist noch immer ähnlich stark wie im Dezember. In Wien gibt es immer noch mehr als doppelt so viele Ansteckungen wie an den Höhepunkten der bisher letzten Grippewellen in Wien vor der Corona-Pandemie.