Luftverschmutzung in Österreich 2022 großteils zurückgegangen

In vielen Ländern ist die Luftverschmutzung ein großes Problem. Laut der der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jedes Jahr rund 7 Millionen Menschen. In Österreich wird die Luftqualität hingegen immer besser. Das hat das Umweltbundesamt bekanntgegeben.