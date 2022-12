Papst bittet um Gebete für Vorgänger Benedikt XVI.

Papst Franziskus hat am Mittwoch zum Gebet für seinen Vorgänger Benedikt XVI. aufgerufen. "Denkt an ihn, er ist sehr krank", sagte Franziskus. Der Gesundheitszustand von Benedikt XVI. soll sich in den letzten Stunden verschlechtert haben. Die Situation sei derzeit unter Kontrolle. Benedikt XVI. wird von den Ärzten ständig überwacht. Papst Franziskus besuchte nach seiner Rede Benedikt XVI.