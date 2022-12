Kriechmayr gewinnt Abfahrt in Bormio

Der österreichische Ski-Rennläufer Vincent Kriechmayr hat die Abfahrt in Bormio in Italien gewonnen. Der Oberösterreicher setzte sich vor dem Kanadier James Crawford und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde durch. Für Kriechmayr war es der 4. Podestplatz in Bormio. "Es war sicher meine beste Fahrt bisher da runter", sagte er nach dem Rennen.