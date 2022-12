Landesweiter Luftalarm in Ukraine ausgelöst

In der Ukraine hat es am Mittwoch wieder landesweiten Luftalarm gegen. Die Menschen werden so vor drohenden Angriffen gewarnt. Sobald die Menschen die Sirenen hören, müssen sie sich in Sicherheit bringen. Auf die südukrainische Stadt Cherson gab es einen russischen Großangriff. Russland soll 33 Raketen auf Cherson abgefeuert haben.