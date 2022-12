Regierung beschließt Zuschuss von 500 Millionen Euro

Die Regierung hat am Mittwoch einen Wohnkosten-Zuschuss und einen Heizkosten-Zuschuss in der Höhe von 500 Millionen Euro beschlossen. Damit soll vor allem ärmeren Menschen in Österreich geholfen werden. 450 Millionen Euro von den 500 Millionen Euro sollen für Heizkosten auf Menschen, die wenig verdienen, aufgeteilt werden.