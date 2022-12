3 Buben in England in See eingebrochen und gestorben

In England sind 3 Buben gestorben, nachdem mehrere Kinder auf einem zugefrorenen See durch das Eis gebrochen sind. Die Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren seien am Sonntag von Rettungskräften und Zeugen in der Stadt Solihull nahe Birmingham geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden. Ein 4. Bub sei noch in kritischem Zustand.