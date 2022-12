Wegen Heizkosten wird Gemüse im Winter teurer und seltener

Im heurigen Winter ist die Produktion von Tomaten, Gurken oder auch Paprika an vielen Orten eingestellt worden. Das gilt für viele Länder, die Gemüse exportieren. Das sind zum Beispiel die Niederlande. Aber auch in Österreich wird in der Wintersaison kaum Gemüse angebaut. Grund dafür sind die hohen Heizkosten, wie das ORF-Radio Ö1 am Montag berichtet hat.