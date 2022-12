Verwaistes Fischotterbaby im Bezirk Gänserndorf gerettet

In Bad Pirawarth im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich hat eine Spaziergängerin ein Fischotter-Baby gefunden und gerettet. Das Jungtier wurde in die Eulen-Station und Greifvogel-Station der Tierschutz-Organisation Vier Pfoten gebracht.