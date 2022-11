Die Ausgaben für die Pensionen steigen so stark, weil die Generation der sogenannten Babyboomer ins Pensionsalter kommt. Das sind Menschen der überaus geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre. Sie sind heute zwischen 50 und 60 Jahre alt und werden in den nächsten Jahren in die Pension gehen - Frauen früher, Männer etwas später.