Klima-Aktivisten demonstrieren in Linz, Graz und Innsbruck

Mitglieder der Umwelt-Organisation "Letzte Generation" haben am Montag in Linz, Graz und Innsbruck für den Klima-Schutz demonstriert. In Linz und Graz klebten sich die Demonstranten auf der Straße fest. In Innsbruck bildete eine Gruppe Demonstranten eine Menschenkette. Die Umwelt-Aktivisten fordern mehr Schutzmaßnahmen für das Klima. So fordern sie eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf den Autobahnen und ein Verbot neuer Ölbohrungen und Gasbohrungen.