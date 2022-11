Nach Schüssen in US-Nachtclub verweigert Verdächtiger die Aussage

In einem LGBT-Nachtclub in Colorado Springs in den USA hat ein 22-Jähriger am Sonntag 5 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet. 25 weitere wurden verletzt. Der Angreifer konnte durch einen Gast überwältigt werden. Der Verdächtige befindet sich derzeit verletzt im Krankenhaus und verweigert die Aussage.