ÖVP schließt Thomas Schmid aus der Partei aus

Die ÖVP hat Thomas Schmid am Freitag aus der Partei ausgeschlossen. Schmid war früher Generalsekretär im Finanzministerium und danach Chef der ÖBAG. Das ist eine Firma, mit der der Staat Österreich seine Anteile an großen Unternehmen verwaltet. Schmid war aber auch ein enger Vertrauter vom früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz. In den letzten Monaten waren immer wieder Handy-Nachrichten von Schmid aufgetaucht. Sie haben mehrere Ermittlungen wegen Korruption ausgelöst.