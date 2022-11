Sternsinger unterstützen heuer Frauen und Mädchen in Kenia

Jedes Jahr sammeln junge Mädchen und Buben als Sternsinger nach Weihnachten Geld für einen guten Zweck. Mit dem Geld der so genannten Dreikönigs-Aktion werden diesmal Frauen und Mädchen in Kenia in Afrika unterstützt. In manchen Gebieten von Kenia haben Frauen und Mädchen noch immer wenig Rechte. Junge Mädchen werden dort auch heute noch zwangs-verheiratet. Außerdem werden sie oft misshandelt.