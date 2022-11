Vorverkauf für Tour von Taylor Swift nach Ansturm gestoppt

Der Vorverkauf für Karten für Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift in den USA ist gestoppt worden. Das gab der Konzertanbieter Ticketmaster am Donnerstag bekannt. Grund für den Stopp ist, dass die Nachfrage nach Tickets für die sogenannte "The Eras Tour" von Taylor Swift zu groß war. Bereits am Verkaufsstart am Dienstag brachen wegen des großen Andrangs die Server zusammen. Laut Ticketmaster hätten Millionen Fans ein Ticket ergattern wollen.