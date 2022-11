Albaniens letzter "Restaurantbär" kommt nach Arbesbach

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten bringt Anfang Dezember den letzten "Restaurantbär" von Albanien nach Niederösterreich. Dort soll "Mark" im Bärenwald Arbesbach im Bezirk Zwettl leben. Das gab Vier Pfoten am Donnerstag bekannt. Mark ist 24 Jahre alt und lebt in Albanien seit 20 Jahren in einem viel zu kleinen Käfig neben einem Restaurant. Er ist stark übergewichtig, weil er sich nicht viel bewegen kann.