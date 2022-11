Inflation erreichte im Oktober 11 Prozent

Im Oktober ist die Inflation in Österreich im Vergleich zum Oktober 2021 um 11 Prozent gestiegen. Das teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Haupt-Verursacher für die hohe Inflation sind erneut die hohen Energiekosten in den Haushalten sowie teurer Treibstoff. Allerdings sollen in diesen Bereichen die Preise demnächst nicht mehr steigen.