Klima-Aktivisten überschütteten ein Klimt-Gemälde

Im Leopold Museum in Wien haben Klima-Aktivisten am Dienstag schwarze Farbe auf das Bild "Tod und Leben" des weltberühmten österreichischen Malers Gustav Klimt geschüttet. Einer der Aktivisten klebte sich auch an dem Glas fest, das das Bild schützt. Die Aktivisten wollten damit gegen Öl und Gas demonstrieren.