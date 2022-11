Russische Armee zog vollständig aus Cherson ab

Die russische Armee ist am Freitag in der Früh vollständig aus der ukrainischen Stadt Cherson abgezogen. Das hat das russische Verteidigungsministerium bekanntgegeben. Die russischen Soldaten zogen sich auf das Ost-Ufer des Flusses Dnipro zurück. Cherson liegt am West-Ufer des Dnipro.