Bis zu 48 Mio. Euro für Klimabonus blieben bei der Post

In Österreich haben rund 1,3 Millionen Menschen den Klimabonus von 500 Euro nicht überwiesen bekommen. Grund dafür ist, dass der Staat ihre Bankdaten nicht hat. Diese Menschen haben dafür einen Gutschein der Firma Sodexo im Wert von 500 Euro bekommen, den sie bei der Post abholen mussten. Damit kann man in vielen Supermärkten einkaufen. Allerdings haben 97.709 Menschen den Gutschein nicht abgeholt und so bleiben Gutscheine im Wert von bis zu 48 Millionen Euro über.