Österreicher haben weniger Vertrauen in die Bundes-Politik

Das Vertrauen der Österreicher in die Bundes-Politik ist weiter gesunken. Die meisten Politiker und Politikerinnen haben Vertrauen verloren. Das besagt der APA/OGM-Vertrauensindex. Der Vertrauensindex gibt an, wem die Menschen in Österreich vertrauen.