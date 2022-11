Neuer Rekord für Klimt-Gemälde

In New York in den USA ist ein Gemälde des berühmten österreichischen Malers Gustav Klimt für einen neuen Rekord-Betrag versteigert worden. Das Gemälde "Buchenwald/Birkenwald" erzielte am Mittwoch bei einer Versteigerung im Auktionshaus Christie's 105 Millionen Dollar. Der bisherige Rekord lag bei 88 Millionen Dollar für das Gemälde "Adele Bloch Bauer II".