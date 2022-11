2 tödliche Arbeitsunfälle in Niederösterreich

In Niederösterreich ist es am Mittwoch zu 2 tödlichen Arbeitsunfällen gekommen. In einem Betrieb in Traiskirchen wurde ein 50-jähriger Wiener beim Entladen von einem tonnenschweren Steinblock getroffen. Arbeitskollegen befreiten den Mann. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb.