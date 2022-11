15.000 Hitzetote in Europa in diesem Jahr

Seit Beginn des Jahres hat es rund 15.000 Hitzetote in Europa gegeben. Das hat die Welt-Gesundheitsorganisation WHO gemeldet. 4.500 Menschen starben in Deutschland, fast 4.000 in Spanien und mehr als 3.200 in Großbritannien. Zahlen aus Österreich wurden nicht genannt.