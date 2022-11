Bundespräsident Van der Bellen beim Klimagipfel in Ägypten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt am Montag und am Dienstag zusammen mit anderen Regierungschefs an der Weltklima-Konferenz COP27 in Ägypten teil. Dabei geht es um die Bewältigung der Klimakrise. Bisher seien die Ergebnisse vorangegangener Klimagipfel nur ungenügend umgesetzt worden, so Van der Bellen. Daher sei Optimismus nicht leicht, aber notwendig, betonte der Bundespräsident.