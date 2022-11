In der Linzer Innenstadt gab es wieder Ausschreitungen

In der Halloween-Nacht hatten in Linz rund 200 Menschen randaliert. Am Dienstagabend hat es erneut Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben. Diesmal aber deutlich kleiner. Jugendliche bewarfen am Taubenmarkt Fußgänger mit Böllern. Sie flüchteten als die Polizei eintraf. Mehrere Menschen wurden angezeigt.