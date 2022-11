Brand im Strombad Kritzendorf in Niederösterreich

Im Strombad Kritzendorf in Klosterneuburg ist in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. 2 Feuerwehrmänner wurden bei den Löscharbeiten verletzt. Beim Feuerwehr-Notruf läuteten die Telefone in der Nacht alle paar Sekunden, weil so viele Menschen den Brand meldeten. Das Feuer war nach 2 Stunden unter Kontrolle, die Bekämpfung der letzten Glutnester dauerte aber bis in den frühen Morgen.