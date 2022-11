Regierung erinnerte an die Terroropfer des 2. November 2020

Die Regierung hat am Mittwoch an die 4 Todesopfer des Terroranschlages in Wien vor 2 Jahren erinnert. Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler legten am Gedenkstein in der Innenstadt einen Kranz nieder. Beide verurteilten den Anschlag als Versuch die Gesellschaft zu spalten. Dieser Versuch ist jedoch gescheitert, sagten Nehammer und Kogler.