Ehemaliger Regierungschef Benjamin Netanyahu gewinnt Israel-Wahl

Am Dienstag hat es in Israel Wahlen gegeben. Der ehemalige Regierungschef Benjamin Netanyahu steht nun vor einer Rückkehr. Am Mittwoch zeichnete sich für ihn ein klarer Wahlsieg ab. Laut Medienberichten sicherte er sich eine Mehrheit von 65 der 120 Sitze im israelischen Parlament Knesset.