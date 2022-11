Lula gewann Präsidenten-Wahl in Brasilien

Luiz Inacio Lula da Silva hat die Präsidenten-Wahl in Brasilien gewonnen. In der Stichwahl am Sonntag gewann Lula mit 50,90 Prozent der Stimmen knapp vor dem bisherigen Präsidenten Jair Bolsonaro. Lula war bereits von 2003 bis 2010 Präsident von Brasilien. In seiner ersten Rede sagte Lula, dass er das Land wieder versöhnen will.