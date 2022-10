Wärmster Oktober in Österreich seit Messbeginn

Der heurige Oktober war in Österreich besonders warm. Nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) war es sogar der wärmste Oktober seit Messbeginn im Jahr 1767. Im Flachland war es um 2,8 Grad wärmer als sonst, in den Bergen war es durchschnittlich um 4 Grad wärmer. Außerdem gab es heuer im Oktober erstmals eine Tropennacht. Das heißt, es war in der Nacht nicht kühler als 20 Grad.