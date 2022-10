1.400 Jahre altes Geschäftsviertel in Ephesos entdeckt

Österreichische Archäologen haben in Ephesos in der Türkei einen sensationellen Fund gemacht. Bei Ausgrabungen fanden sie ein 1.400 Jahre altes Geschäftsviertel. Der Fund ist in einem sehr guten Zustand. Darüber freuten sich die Archäologen sehr. Die Wissenschafter fanden Tausende Gefäße, darunter Schüsseln, mehrere Geschäftskassen mit Münzen sowie Goldmünzen und Goldschmuck.