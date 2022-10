Der Taifun bewegte sich am Freitag weiter in Richtung Norden. Rund 5.000 Menschen wurden deshalb vorsichtshalber in Sicherheit gebracht.

Erklärung: Taifun

Ein Taifun ist ein sehr großer Wirbelsturm mit viel Regen und heftigen Winden. Durch den Regen gibt es oft auch Überschwemmungen. Andere Wörter für Taifun sind Hurrikan oder Zyklon.