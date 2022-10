Sturm Graz gewann 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam

Am Donnerstag hat Sturm Graz in der Gruppen-Phase der Europa League gegen Feynoord Rotterdam aus den Niederlanden gespielt. Sturm Graz gewann mit 1:0. Das Spiel blieb bis zum Ende spannend. Das entscheidende Tor fiel nämlich erst in der 93. Minute. Torschütze war Otar Kiteishvili von Sturm Graz. Vor, während und nach dem Spiel kam es zu Ausschreitungen der niederländischen Fans. Die Polizei musste eingreifen.