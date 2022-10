Thiem schied im Achtelfinale der Erste Bank Open aus

Derzeit findet in Wien das Tennis-Turnier Erste Bank Open statt. Dominic Thiem war der letzte Österreicher im Turnier. Er verlor am Donnerstag das Achtelfinale gegen den Russen Daniil Medwedew mit 6:3,6:3. Zahlreiche Fans verfolgten das Spiel in der ausverkauften Wiener Stadthalle.