Russische Luftangriffe rund um Kiew

Russland hat in der Nacht auf Donnerstag Ziele im Umkreis der ukrainischen Hauptstadt Kiew aus der Luft angegriffen. Auch das Stromnetz wurde getroffen. Die Menschen in der Ukraine könnten deshalb noch schlechter mit Strom versorgt werden. Russland greift seit vergangener Woche verstärkt wichtige Infrastruktur in der Ukraine an. Dazu gehört zum Beispiel die Energie-Versorgung.