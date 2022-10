Energiekrise - Was ist das überhaupt?

Die Medien berichten zuletzt immer wieder von einer Energiekrise. Aber was ist das eigentlich? Energiekrise heißt, dass eine Energiequelle nicht in der gewohnten Menge verfügbar ist. Am häufigsten ist Erdöl davon betroffen. Aber auch Gas und Strom kann es zu wenig geben. Die aktuelle Energiekrise ist eigentlich eine Energiepreis-Krise. Das heißt, dass Energieträger wie Erdöl, Treibstoffe, Gas oder Strom knapper geworden sind. Deshalb sind die Preise sehr stark gestiegen.