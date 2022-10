Sturm erreicht 2:2 bei Lazio, Austria unterliegt Villarreal in Wien

Die österreichische Fußball-Mannschaft SK Sturm Graz hat am Donnerstag gegen Lazio Rom aus Italien in der Europa League gespielt. Das Spiel endete 2:2. Der Spieler William Böving erzielte beide Tore für die Grazer. Sturm Graz hat damit weiterhin die Chance auf den Aufstieg in der Gruppe F. Derzeit haben in dieser Gruppe alle 4 Mannschaften 5 Punkte.