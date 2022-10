Mann war in Mödling in Post-Paketbox eingeschlossen

Am Freitag in der Früh hat die Feuerwehr in Mödling in Niederösterreich einen besonderen Einsatz gehabt. Ein Mann war in eine leere Paketbox der Post gestiegen und wurde dort eingeschlossen. 2 Männer am Heimweg hatten die Idee, in die Paketbox zu klettern. Einer führte dieses Vorhaben aus, die Türe wurde verschlossen. Die Tür ließ sich dann aber weder von außen noch von innen öffnen.