Wahrscheinlich keine Sabotage an Druschba-Pipeline

Am Mittwoch ist in Polen an der Ölpipeline Druschba ein Leck entdeckt worden. Die Betreiberfirma der Pipeline schließt aber bisher Sabotage aus. Das heißt, dass niemand absichtlich die Pipeline beschädigt hat. Techniker der Firma haben die undichte Stelle untersucht und keinen Hinweis auf Sabotage gefunden.