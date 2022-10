Die Mitarbeiter der Müll-Umladestelle waren gerade dabei, den Müll mit einem Radlader zusammenzuschieben. Dabei öffnete sich eine Box, in der ein Bettbezug lag. Weil sich der Bettbezug bewegte, öffneten die Mitarbeiten ihn und fanden die Schlange. Sie wurde in den Tierpark Ardetzenberg in Feldkirch gebracht.