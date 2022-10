Es gibt viele Gründe, warum derzeit so viele Menschen hungern. Aktuell sorgen vor allem die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Folgen der Klima-Krise für viele hungernde Menschen. Weltweit stirbt im Durchschnitt alle 4 Sekunden ein Mensch an Hunger, erklärt die Hilfsorganisation Care.

Erklärung: UNO

UNO ist englisch und steht für "United Nations Organization". Das heißt auf Deutsch so viel wie "Organisation der Vereinten Nationen". Man kann auch "Vereinte Nationen" sagen. Die UNO ist ein Zusammenschluss von fast allen Ländern der Welt. Auch Österreich ist dabei.