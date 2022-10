Die russischen Raketenangriffe gelten als Reaktion auf die Explosion an der Krim-Brücke am Samstag. Die Krim-Brücke verbindet Russland mit der von Russland besetzten Halbinsel Krim. Durch die Explosion stürzten Teile der Brücke ein. Russland vermutet hinter der Explosion eine militärische Aktion der Ukraine. Sollten weitere solche Aktionen erfolgen, drohte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag mit noch härteren Angriffen auf die Ukraine.