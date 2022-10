In den Öffis in Wien wird weniger geheizt

Die Wiener Linien betreiben die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt Wien, also Bus, Straßenbahn und U-Bahn. Sie werden auch Öffis genannt. Wegen der Energiekrise wollen nun auch die Wiener Linien sparen. Deshalb soll es in den U-Bahnen und in den Straßenbahnen bald nur mehr maximal 18 Grad warm sein. Bisher wurde immer bis auf 20 Grad geheizt.